14.02.2020 11:55

Валютный рынок в пятницу: возможен ли доллар по 24,30

Завышенные котировки не нашли отклика у участников рынка.



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Пятница на валютном рынке пройдет под влиянием трех основных факторов:

1) Окончание недели, снижение деловой активности и выходной понедельник в США. «Пятничный» эффект сработает уже сразу после обеда. Клиенты будут оперативно закрывать свои операции в первой половине дня с учетом как праздничного настроения в День Святого Валентина, так и в связи с выходным понедельником в США (отмечают День президентов и расчеты в долларе 17-го февраля будут проходить на ТОМе).

Чтобы оперативно закрыть свои сделки и успеть нормально проплатиться в долларе — компании постараются все на межбанке закрыть до 13 часов. После обеда — мы прогнозируем полное затишье с единичными спекулятивными сделками на небольшие суммы;

2) Поведение Нацбанка с выходом/невыходом на торги с интервенциями. По сути — главный курсообразующий фактор этого дня. Ценники НБУ будут диктовать рынку фактически коридор по курсу в течение дня;

3) Состояние ликвидности в банковской системе и действия спекулянтов. Корсчета банков на утро 14 февраля выросли на 1,5 млрд гривен и достигли уровня в 64,7 млрд. Этого полностью достаточно как для выполнения требований Нацбанка по резервированию на корсчетах в НБУ, так и выполнения других нормативов регулятора.

Гривневый навес развяжет руки спекулянтам и для них основным будет одно — найти конечного покупателя валюты с учетом их интереса по курсу. Во второй половине дня у них появится возможность «погонять» доллар на малообъемном межбанке.

Кроме этого, продолжается накопление гривны у крупных компаний под выплаты в ближайшее время бюджетных платежей. Это увеличивает потребность в нацвалюте и работает в пользу укрепления гривны.

Наличный рынок так и останется заложником поведения межбанка и будет ставить свои ценники с оглядкой на безналичный курс. Работать обменники будут в формате « с оборота».

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,27-24,36 и продажа 24,45-24,64 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,30-24,37 гривен и продажа 24,42-24,50.