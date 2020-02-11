11.02.2020 13:49

Доллар во вторник: ждать ли большого проседания

После вчерашнего относительно «тихого» межбанка — сегодня ситуация кардинально изменится.



Фото: unn.com.uа

Сдержанный спрос на валюту со стороны наличного рынка обусловил умеренную ревальвационную динамику

Во-первых — сегодня новый аукцион по размещению ОВГЗ. Будут предлагаться облигации на общую сумму 6,5 млрд гривен и $200 млн. Сроки размещения — на любой вкус — от коротких до долгоиграющих. Основной вопрос — доходность, на которой будут сходиться потенциальные покупатели и чиновники.

Мы не ожидаем особого снижения при этом размещении, так как «вспугнуть» инвесторов сейчас не в интересах Минфина, но попытки ее придавить — будут. В целом — проведение аукциона играет в пользу гривны, хотя с учетом предстоящих погашений предыдущих бумаг — по факту — большого притока средств в бюджет не произойдет;

Во-вторых — активизация покупателей валюты. На снижении котировок последних дней возрос интерес крупных импортеров к закрытию своих контрактов подешевле. Это увеличит спрос на валюту и сработает против нацвалюты;

В-третьих — Нацбанку надо наращивать ЗВР и он постарается активно скупать всю валюту, предлагаемую под аукцион нерезидентами. Это поддержит валютные котировки на межбанке и главное, чтобы регулятор «не перестарался» с объемами скупки доллара и не развернул этим курс.

Противостояние курсовых интересов крупных игроков, поведение Нацбанка и проведение аукциона по размещению ОВГЗ и его результаты — и будут формировать сегодня «курсовую погоду» на торгах.

Спекулянты продолжат сегодня работать в формате «в две стороны», а наличный рынок снова будет только корректировать свои ценники в зависимости от поведения межбанка.

По прогнозам «Минфина» 11 февраля объемы операций на торгах составят до $ 250 млн при заключении до 660 сделок, а коридор по доллару будет в пределах 24,30-24,55 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,20-24,35 и продажа 24,37-24,66 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,20-24,30 гривен и продажа 24,35-24,50 гривен.