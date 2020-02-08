Доллар откорректировали: каким будет курс 10 февраля

08.02.2020 11:10

Импортеры наперегонки с НБУ активно скупают валюту - центробанк выкупил в резервы все, что продал на прошлой неделе и даже больше.

Национальный банк за неделю с 3 по 7 февраля выкупил на межбанке $ 362 500 000. Это самый недельный показатель с начала года. Но продавать валюту тоже пришлось.

Во время интервенций по лучшим курсом НБУ купил $ 100 млн, а продал $ 45 млн. Интервенции по единому курсу НБУ проводил только для покупка валюты (на $ 262 500 000).

С начала года НБУ купил $ 710,5 млн, а продал - $ 295 млн.

Чистая покупка за неделю составила $ 317 500 000, а с начала года - $ 415 500 000.