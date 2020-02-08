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08.02.2020  11:10   

Доллар откорректировали: каким будет курс 10 февраля

Импортеры наперегонки с НБУ активно скупают валюту - центробанк выкупил в резервы все, что продал на прошлой неделе и даже больше.


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Национальный банк за неделю с 3 по 7 февраля выкупил на межбанке $ 362 500 000. Это самый недельный показатель с начала года. Но продавать валюту тоже пришлось.

Во время интервенций по лучшим курсом НБУ купил $ 100 млн, а продал $ 45 млн. Интервенции по единому курсу НБУ проводил только для покупка валюты (на $ 262 500 000).

С начала года НБУ купил $ 710,5 млн, а продал - $ 295 млн.

Чистая покупка за неделю составила $ 317 500 000, а с начала года - $ 415 500 000.

Курс в обменниках

Подрос курс доллара и в обменных пунктах. Наличный рынок в пятницу открывался котировками 24,40-24,45, но к середине дня они выросли до 24,51-24,57 грн/$.

Доллар зафиксировали на 24,6 грн - фото 3

Курс на черном рынке

  • USD 24,461/24,539;
  • EUR 26,866/26,984;
  • RUB 0,385/0,390.

Доллар зафиксировали на 24,6 грн - фото 4

Источник:   Финклуб
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривна
 
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