Доллар откорректировали: каким будет курс 10 февраля

Импортеры наперегонки с НБУ активно скупают валюту - центробанк выкупил в резервы все, что продал на прошлой неделе и даже больше.
Национальный банк за неделю с 3 по 7 февраля выкупил на межбанке $ 362 500 000. Это самый недельный показатель с начала года. Но продавать валюту тоже пришлось.
Во время интервенций по лучшим курсом НБУ купил $ 100 млн, а продал $ 45 млн. Интервенции по единому курсу НБУ проводил только для покупка валюты (на $ 262 500 000).
С начала года НБУ купил $ 710,5 млн, а продал - $ 295 млн.
Чистая покупка за неделю составила $ 317 500 000, а с начала года - $ 415 500 000.
Подрос курс доллара и в обменных пунктах. Наличный рынок в пятницу открывался котировками 24,40-24,45, но к середине дня они выросли до 24,51-24,57 грн/$.
День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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