30.01.2020 18:40

Доллар дешевеет: что происходит с валютным рынком

Гривна смогла частично отвоевать ранее утраченные позиции, закручивая новую интригу.



Доллар дешевеет: что происходит с валютным рынком



За день курс на межбанке просел с утренних 24,96/24,99 до 24,86/24,90 гривен, а на наличном рынке к вечеру 30 января обменки финкомпаний ставили курс продажи в пределах 24,90-24,95 гривен, хотя еще с утра продавали доллар по 25,10-25,20.

Что же поменялось на рынке

Ответ достаточно прост — НБУ сменил тактику последних дней. Вместо выхода на торги с интервенцией по продаже недостатающего доллара в середине сессии (когда котировки уже были разогреты и находились существенно выше утренних) — сегодня регулятор достаточно быстро «засветился» на рынке с продажей доллара по 24,99 гривны, чем сбил пыл как продавцов, так и спекулянтов (они уже нацелились на котировки выше отметки в 25 гривен).

Покупатели, увидев котировки НБУ — несколько успокоились и перестали лихорадочно скупать валюту, а продавцы испугались возможного отката рынка и стали сами активнее продавать валюту. Это привело к снижению курса и несмотря к небольшому росту спроса к концу сессии — в конечном итоге привело к удешевлению доллара по итогам сессии четверга.

Ход торгов:

Стартовал межбанк с утренних 24,96/24,99 гривен за доллар, что изначально было выше вчерашнего закрытия 24,88/24,91. Общий настрой рынка был негативным для нацвалюты — спрос нарастал на фоне низкого предложения и это давало возможность спекулянтам быстро загнать курс выше отметки в 25 гривен. А продавцы не спешили с заключением сделок, выжидая максимального уровня цен.

Но НБУ вышел на торги с котировкой продажи по 24,99 гривны и это привело к быстрому развороту рынка. Продавцы стали активнее распродавать валюту, а покупатели даже начали позволять себе торговаться. На 11:00 доллар подешевел до 24,94/24,97 гривен, а к 12 часам просел еще -до 24,90/24,94 гривен.

К обеду курс опустился до 24,825/24,855 и в этих пределах находился почти до 15 часов. После завершения самой активной фазы сессии — курс вырос до 24,84/24,87 на 15:00 и до 24,85/25,88 к 16 часам.

На единичных сделках в последний час сессии спрос опять превышал предложение и доллар достиг уровня 24,86/24,90 к завершению сессии.

Главные события 30 января на межбанке:

1) Снижение курса доллара с утренних 24,96/24,99 гривен до 24,86/24,90 к завершению торгов;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате аукциона, но с самого утра продавал доллар по 24,99 гривен, чем сбил ажиотаж на рынке и развернул межбанк в сторону небольшого укрепления позиций гривны. Продал по нашим наблюдениям порядка $20-35 млн;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,9495 гривен, а официальный на 31 января составил 24,9196 гривен за доллар.