На Московском проспекте на ночь запретят движение транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, в районе перекрестка с ул. Спартака, будет запрещено с 19:00 22 апреля до 8:00 23 апреля.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры. Запрет связан с прокладкой ливневой канализации к жилому дому №97 по пр. Московскому.
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Звезды предупреждают: в этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в кошельке внушительную брешь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.
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