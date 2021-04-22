22.04.2021 12:50

На Московском проспекте на ночь запретят движение транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, в районе перекрестка с ул. Спартака, будет запрещено с 19:00 22 апреля до 8:00 23 апреля.



На Московском проспекте на ночь запретят движение транспорта



Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры. Запрет связан с прокладкой ливневой канализации к жилому дому №97 по пр. Московскому.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Спартака, ул. Рыжовской, ул. Юрьевской, пер. Рыжовскому и др.



В связи с этим автобусный маршрут №249 будет осуществлять объезд указанного участка следующим образом:



при движении в сторону пл. Конституции: - пр. Московский - ул. Спартака - ул. Рыжовская - пер. Рыжовский - ул. Примеровская - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - Харьковская набережная - пр. Московский и далее по маршруту;

при движении в сторону пл. Защитников Украины: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Подольский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небесной Сотни - пр. Московский и далее по маршруту.