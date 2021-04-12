12.04.2021 08:05

Из Харькова в Закарпатье возобновили движение поездов

Укрзалізниця восстановила курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому с 00:00 11 апреля в области отменяется красный уровень эпидемической опасности, сообщили в ведомстве.



В частности, восстановлено курсирование по полноценным маршрутам поездов из Харькова:



№45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - с Ужгорода)

№17/18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля - с Ужгорода)

№15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля - с Рахова)



Продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него восстановлена с 18:00 10 апреля.