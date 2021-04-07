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07.04.2021  11:22   

7 апреля трамваи № 16, 16А, 26 и 27 ходят по своим маршрутам

Маршруты движения трамваев № 16, 16А, 26 и 27 сегодня, 7 апреля, не меняются.


city.kharkov.ua

По информации Департамента инфраструктуры, в связи с погодными условиями выполнение работ по ремонту и регулировке контактной сети временно приостановлено, трамваи курсируют по своим маршрутам.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом и регулировкой контактной сети движение трамваев будет запрещено с 9:30 до 14:30 7 апреля 2021 года.

Источник:   ХГС
 Тэги:  трамваи, движение, харьков
 
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