06.04.2021 17:31
В среду трамваи №16, 16А, 26 и 27 изменят маршруты движения
Движение трамваев будет запрещено с 9:30 до 14:30 7 апреля 2021 года.
//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом и регулировкой контактной сети.
Движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:30 до 14:30 7 апреля 2021 года.
На время работ трамваи будут курсировать следующим образом:
№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№26: часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»; другая часть: разворотный круг «Парк им. Горького» - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
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