Главная Новости Дороги и транспорт В среду трамваи №16, 16А, 26 и 27 изменят маршруты движения
06.04.2021  17:31   

В среду трамваи №16, 16А, 26 и 27 изменят маршруты движения

Движение трамваев будет запрещено с 9:30 до 14:30 7 апреля 2021 года.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом и регулировкой контактной сети.
 
Движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:30 до 14:30 7 апреля 2021 года.
 
На время работ трамваи будут курсировать следующим образом:
 
№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
 
№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
 
№26: часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»; другая часть: разворотный круг «Парк им. Горького» - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
 
№27: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
Подписывайтесь на Telegram-канал официального сайта Харьковского горсовета.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движения, транспорт, харьков, трамваи
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.04 Дороги и транспорт Два дня по Куликовской запретят движение транспорта 26.03 Дороги и транспорт В субботу стоит забыть о проезде по Куликовской 10.01 Дороги и транспорт До конца праздников ограничено движение в Слесарном переулке
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 