25.03.2021 10:42

Движение по улице Культуры временно ограничено

Движение транспорта по ул. Культуры, на участке от ул. Литературной до ул. Тринклера, ограничено сегодня, 25 марта, до 17:00.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.



Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе движения.