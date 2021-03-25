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25.03.2021  10:42   

Движение по улице Культуры временно ограничено

Движение транспорта по ул. Культуры, на участке от ул. Литературной до ул. Тринклера, ограничено сегодня, 25 марта, до 17:00.

Движение по улице Культуры временно ограничено

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, харьков, транспорт
 
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