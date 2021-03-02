02.03.2021 11:31

Трамваи №23 и 26 временно изменят маршрут

Движение трамваев по пр. Московскому, на участке от железнодорожной станции «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 9:30 до 14:30 3 и 4 марта.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по ремонту и регулированию контактной сети трамвая по Московскому проспекту.

Движение трамваев будет организовано следующим образом:



№23: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – пр. Московский – ж/д.ст. «Лосево»;



№26: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – пр. Московский – ж/д.ст. «Лосево».