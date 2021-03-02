Трамваи №23 и 26 временно изменят маршрут

Движение трамваев по пр. Московскому, на участке от железнодорожной станции «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 9:30 до 14:30 3 и 4 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по ремонту и регулированию контактной сети трамвая по Московскому проспекту.
Движение трамваев будет организовано следующим образом:
№23: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – пр. Московский – ж/д.ст. «Лосево»;
№26: Парк им. Горького – ул. Веснина – ул. Матюшенко – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – пр. Московский – ж/д.ст. «Лосево».
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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