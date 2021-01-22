До начала февраля - ограничения движения на Пушкинской

Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от ул. Короленко до пер. Мечникова, будет запрещено до 8 февраля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством сетей водоснабжения строящегося ТРЦ «Никольский».
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: пл. Конституции, пер. Мечникова, ул. Сумской и пл. Театральной.
Также до 8 февраля ограничено движение транспорта по пер. Слесарному, на участке от ул. Короленко до пр. Московского. Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.
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