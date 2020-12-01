01.12.2020 14:49

В среду на площади Конституции будет запрещена парковка (Горсовет)

Парковка будет ограничена с 7:00 до 14:00 2 декабря 2020 года.



//city.kharkov.ua

Парковка транспорта на проезжей части пл. Конституции, на участке от Бурсацкого спуска до пер. Спартаковского, будет ограничена с 7:00 до 14:00 2 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на площади Конституции презентации техники.