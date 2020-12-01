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01.12.2020  14:49   

В среду на площади Конституции будет запрещена парковка (Горсовет)

Парковка будет ограничена с 7:00 до 14:00 2 декабря 2020 года.


//city.kharkov.ua
Парковка транспорта на проезжей части пл. Конституции, на участке от Бурсацкого спуска до пер. Спартаковского, будет ограничена с 7:00 до 14:00 2 декабря.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на площади Конституции презентации техники.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  парковка, площадь конституции, харьков
 
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