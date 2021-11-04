04.11.2021 17:12 Дмитрий Колоней

В центре Харькова перекроют улицу и запретят парковку до конца декабря

В Харькове на улице Донец-Захаржевского запретят движение.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, запрещается движение транспорта по улице Донец-Захаржевского на участке между переулком Мечникова и Театральной площадью. Ограничения будут касаться периода с 8 ноября по 25 декабря 2021 года.

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По информации Департамента инфраструктуры, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции и строительству сети водоотведения по ул. Донец-Захаржевского, 6/8. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Сумской, Пушкинской, Театральной площади и переулку Мечникова. Также с 8 ноября по 25 декабря не будет работать площадка для платной парковки по ул. Донец-Захаржевского и пер. Некрасова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове продлен запрет движения транспорта по улице Михаила Водяного из-за ремонта канализационной сети. Ограничения будут действовать до 17 ноября 2021 года.