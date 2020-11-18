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18.11.2020  16:46   

На улице Баркалова движение ограничено до конца декабря (ХГС)

Движение транспорта по ул. Баркалова, на пересечении с пер. Метизным, ограничено до 20 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на газопроводе на пересечении ул. Баркалова и пер. Метизного.  

Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе. Ранее планировалось, что движение будет открыто 15 ноября.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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