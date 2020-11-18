18.11.2020 16:46

На улице Баркалова движение ограничено до конца декабря (ХГС)

Движение транспорта по ул. Баркалова, на пересечении с пер. Метизным, ограничено до 20 декабря.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на газопроводе на пересечении ул. Баркалова и пер. Метизного.



Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе. Ранее планировалось, что движение будет открыто 15 ноября.