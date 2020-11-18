На улице Баркалова движение ограничено до конца декабря (ХГС)

Движение транспорта по ул. Баркалова, на пересечении с пер. Метизным, ограничено до 20 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на газопроводе на пересечении ул. Баркалова и пер. Метизного.
Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе. Ранее планировалось, что движение будет открыто 15 ноября.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
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