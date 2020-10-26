26.10.2020 14:02

Движение по улицам Серповой и Коломенской будет запрещено до конца недели

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 20:00 27, 28, 29 и 31 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связно с ремонтно-строительными работами.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.