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26.10.2020  14:02   

Движение по улицам Серповой и Коломенской будет запрещено до конца недели

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 20:00 27, 28, 29 и 31 октября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связно с ремонтно-строительными работами.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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