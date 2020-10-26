Движение по улицам Серповой и Коломенской будет запрещено до конца недели

Движение транспорта по ул. Серповой и ул. Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 20:00 27, 28, 29 и 31 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связно с ремонтно-строительными работами.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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