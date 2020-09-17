По улице Тринклера на четыре дня запретят движение транспорта (Горсовет)

Движение транспорта по ул.Тринклера, на участке от ул. Маяковского до ул. Динамовской, будет запрещено с 8:00 18 сентября до 18:00 21 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с прокладкой электросетей на участке от дома №24 по ул. Тринклера до ул. Динамовской.
В этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Маяковского, ул. Сумской и по другим прилегающим улицам.
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