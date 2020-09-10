Геннадий Кернес призвал харьковчан оценить реформу городских парковок

В зависимости от ответов в реформу будут внесены коррективы под потребности города.
Об этом харьковский городской голова сообщил в своей телеграм-канале.
«В городе активно идёт реформа системы парковок. Это важный этап в развитии Харькова, которому я уделяю особое внимание.
На сегодня у нас есть 5 способов оплаты парковки:
- приложение «Е-паркування»;
- электронный абонемент или парковочный талон;
- Приват24;
- смс-оплата;
- телеграм-бот.
Мы набрали консультантов, которые теперь выходят на улицы вместе с инспекторами. Их задача – объяснить, помочь и подсказать, как пользоваться новой системой оплаты.
Сегодня я призываю всех харьковчан пройти опрос по городской реформе парковок. Переходите в чат-бот @X_agent_bot и оценивайте проект.
Важно мнение каждого харьковчанина. В зависимости от ответов будем вносить коррективы и адаптировать реформу под запросы и потребности города», – говорится в сообщении.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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