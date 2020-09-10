Главная Новости Дороги и транспорт Геннадий Кернес призвал харьковчан оценить реформу городских парковок
10.09.2020  13:40   

Геннадий Кернес призвал харьковчан оценить реформу городских парковок

В зависимости от ответов в реформу будут внесены коррективы под потребности города.


// Telegram

Об этом харьковский городской голова сообщил в своей телеграм-канале.

«В городе активно идёт реформа системы парковок. Это важный этап в развитии Харькова, которому я уделяю особое внимание.

На сегодня у нас есть 5 способов оплаты парковки:
- приложение «Е-паркування»;
- электронный абонемент или парковочный талон;
- Приват24;
- смс-оплата;
- телеграм-бот.

Мы набрали консультантов, которые теперь выходят на улицы вместе с инспекторами. Их задача – объяснить, помочь и подсказать, как пользоваться новой системой оплаты.

Сегодня я призываю всех харьковчан пройти опрос по городской реформе парковок.  Переходите в чат-бот @X_agent_bot и оценивайте проект.

Важно мнение каждого харьковчанина. В зависимости от ответов будем вносить коррективы и адаптировать реформу под запросы и потребности города», – говорится в сообщении.

Тэги:  кернес, парковка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.09 Власть Трудові колективи підтримали висунення Геннадія Кернеса на посаду мера Харкова 08.09 Образование Талантливая девочка из многодетной семьи получила в подарок скрипку от мэра Геннадия Кернеса (ФОТО)   08.09 Общество Почесний харків’янин Володимир Лупальцов святкує день народження
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 