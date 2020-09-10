10.09.2020 13:40

Геннадий Кернес призвал харьковчан оценить реформу городских парковок

В зависимости от ответов в реформу будут внесены коррективы под потребности города.



// Telegram

Об этом харьковский городской голова сообщил в своей телеграм-канале.

«В городе активно идёт реформа системы парковок. Это важный этап в развитии Харькова, которому я уделяю особое внимание.



На сегодня у нас есть 5 способов оплаты парковки:

- приложение «Е-паркування»;

- электронный абонемент или парковочный талон;

- Приват24;

- смс-оплата;

- телеграм-бот.



Мы набрали консультантов, которые теперь выходят на улицы вместе с инспекторами. Их задача – объяснить, помочь и подсказать, как пользоваться новой системой оплаты.



Сегодня я призываю всех харьковчан пройти опрос по городской реформе парковок. Переходите в чат-бот @X_agent_bot и оценивайте проект.



Важно мнение каждого харьковчанина. В зависимости от ответов будем вносить коррективы и адаптировать реформу под запросы и потребности города», – говорится в сообщении.