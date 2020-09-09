09.09.2020 09:46

На вулиці 23 Серпня ремонтують дорогу (ВІДЕО)

Ремонт дороги по вул. 23 Серпня, від вул. Клочківської до вул. Шекспіра, завершиться найближчими днями.



// city.kharkov.ua

Як повідомив начальник Шевченківської філії КП «Шляхрембуд» В'ячеслав Рижков, на цій ділянці дороги дуже великий потік транспорту, їздить багато вантажних автомобілів з Окружної дороги і громадський транспорт. З часом асфальтне покриття зруйнувалося, тому було вирішено оновити 900 м ділянки проїжджої частини і покриття на розворотному колі тролейбуса №12.

«Було зрізано старе асфальтобетонне покриття, і стелиться нове. Рух тимчасово обмежено. Ми перекрили тільки один бік дороги, тому що тут великий потік громадського транспорту. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Через день-два рух нормалізується, і тут буде дорога з якісним покриттям, яка прослужить не один рік», - зазначив В'ячеслав Рижков.



Також, за його словами, цього року працівники Шевченківської філії відремонтували дорогу і тротуари вздовж Клочківського узвозу, а також частину тротуарів по вул. Данилевського і виконали поточний ремонт всієї вулично-дорожньої мережі.



«Ми робимо все, що в наших силах, щоб харків'яни їздили хорошими дорогами. Думаю, що водії бачать зміни на краще в нашому місті», - зазначив В'ячеслав Рижков.