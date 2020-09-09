На вулиці 23 Серпня ремонтують дорогу (ВІДЕО)

Ремонт дороги по вул. 23 Серпня, від вул. Клочківської до вул. Шекспіра, завершиться найближчими днями.
Як повідомив начальник Шевченківської філії КП «Шляхрембуд» В'ячеслав Рижков, на цій ділянці дороги дуже великий потік транспорту, їздить багато вантажних автомобілів з Окружної дороги і громадський транспорт. З часом асфальтне покриття зруйнувалося, тому було вирішено оновити 900 м ділянки проїжджої частини і покриття на розворотному колі тролейбуса №12.
«Було зрізано старе асфальтобетонне покриття, і стелиться нове. Рух тимчасово обмежено. Ми перекрили тільки один бік дороги, тому що тут великий потік громадського транспорту. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Через день-два рух нормалізується, і тут буде дорога з якісним покриттям, яка прослужить не один рік», - зазначив В'ячеслав Рижков.
Також, за його словами, цього року працівники Шевченківської філії відремонтували дорогу і тротуари вздовж Клочківського узвозу, а також частину тротуарів по вул. Данилевського і виконали поточний ремонт всієї вулично-дорожньої мережі.
«Ми робимо все, що в наших силах, щоб харків'яни їздили хорошими дорогами. Думаю, що водії бачать зміни на краще в нашому місті», - зазначив В'ячеслав Рижков.
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