Главная Новости Дороги и транспорт Перед началом массовых гуляний на День города Геннадий Кернес презентовал новый многоярусный паркинг
21.08.2020  11:51   

Перед началом массовых гуляний на День города Геннадий Кернес презентовал новый многоярусный паркинг

Для тех, кто приезжает гулять в сад Шевченко, и автомобилистам из офисов нужно отвыкать бросать машину на стихийных парковках, забивая улицы тихого центра Харькова


://t.me/kernes59

«Готов новый паркинг в Саду Шевченко на 300 машин. Он для тех, кто приезжает гулять в центр, и автомобилистам из офисов тоже нужно отвыкать бросать машину где-попало.

Здание закончено, дорабатываем документы. Мне очень нравится, как легко и красиво современная архитектура вписалась в историческое место.
 
Любить Харьков - работать для людей» - говорится в посте городского головы на его телеграмм канале.
 
 
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  парковка, кернес, центр, перехват, пробка
 
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