19.08.2020 11:46

Місто виділило два майданчики для паркування автомобілів

Два додаткові майданчики для організації муніципальних паркувань, розраховані на 47 машино-місць, були виділені сьогодні, 19 серпня, на сесії Харківської міської ради.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, загальна площа нових паркувальних місць складе близько 700 кв. м. Крім того, згідно з рішенням сесії, планується провести коригування ще семи муніципальних паркувань і збільшити їх місткість ще на 120 місць.



Таким чином, всього список муніципальних парковок в місті налічуватиме 107 майданчиків загальною площею понад 115 тис. кв. м, розрахованих на 7 885 автомобілів.



Нагадаємо, оплатити послуги паркування харків'яни можуть за допомогою мобільного додатку «Е-паркування».