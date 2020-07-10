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10.07.2020  13:43   

Укрзалізниця готова полностью возобновить пассажирское сообщение в августе

Для полного возобновления железнодорожного сообщения необходимо улучшение эпидситуации в стране.


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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам исполняющего обязанности главы правления УЗ Ивана Юрика, сейчас уже восстановлено движение трети поездов дальнего следования и электричек.

«Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад, и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе», - сказал Юрик.

Также он отметил, что в ближайшее время на Киевском железнодорожном вокзале будут инфракрасные системы скрининга температуры. Позже такие системы могут быть установлены и на вокзале во Львове.

Напомним, при проезде в поездах все пассажиры должны находиться в масках, а также пройти термоскрининг. Кроме этого пассажирам рекомендуют уменьшить свое передвижение по вагонам. Также в поездах пока не продаются напитки и кондитерские изделия.

Тэги:  укрзалізниця, карантин, коронавирус
 
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