Из-за пассажиров без масок электричка в Казачью Лопань задержалась почти на час

8 июля пригородный поезд №6015 Казачья Лопань - Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут.
Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно - пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок.
Пассажиров-нарушителей масочного режима во время посадки в поезд на станции Дергачи обнаружили проводники и стрелки военизированной охраны регионального филиала «Южная железная дорога» - они как раз осуществляли очередной рейд по соблюдению гражданами карантинных требований.
На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции.
Прибывшие на вызов правоохранители провели разъяснительную работу среди нарушителей масочного режима. Правда, из-за этого потерпели неудобства другие пассажиры - поезд был задержан по станции Дергачи на 51 минуту, на конечную станцию Харьков-Пассажирский прибыл с задержкой в 49 минут.
Напомним, что сейчас Харьковщина входит в перечень областей, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий по коронавируса. В связи с этим необходимо следовать рекомендациям Министерства здравоохранения: надевать защитные маски, соблюдать социальной дистанции в вагоне и занимать места только для сидения.
Звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: есть риск совершить немало ошибок.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
влажность:
давление:
ветер: