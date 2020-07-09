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09.07.2020  15:31   

Из-за пассажиров без масок электричка в Казачью Лопань задержалась почти на час

8 июля пригородный поезд №6015 Казачья Лопань - Харьков прибыл на конечную станцию ​​с задержкой в ​​49 минут.


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Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно - пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок.

Пассажиров-нарушителей масочного режима во время посадки в поезд на станции Дергачи обнаружили проводники и стрелки военизированной охраны регионального филиала «Южная железная дорога» - они как раз осуществляли очередной рейд по соблюдению гражданами карантинных требований.

На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками. Железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции.

Прибывшие на вызов правоохранители провели разъяснительную работу среди нарушителей масочного режима. Правда, из-за этого потерпели неудобства другие пассажиры - поезд был задержан по станции Дергачи на 51 минуту, на конечную станцию ​​Харьков-Пассажирский прибыл с задержкой в ​​49 минут.

Напомним, что сейчас Харьковщина входит в перечень областей, которые не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий по коронавируса. В связи с этим необходимо следовать рекомендациям Министерства здравоохранения: надевать защитные маски, соблюдать социальной дистанции в вагоне и занимать места только для сидения.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  коронавирус, карантин, масочный режим, электричка, харьков
 
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