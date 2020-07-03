На вулиці Шевченка обмежується рух транспорту

Рух транспорту по вул. Шевченка, на ділянці від вул. Матюшенка до вул. Арктичної, буде обмежено з 9:00 до 17:00 4 та 9 липня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.
Творчески подходите к любому вопросу – благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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