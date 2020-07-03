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03.07.2020  17:28   

На вулиці Шевченка обмежується рух транспорту

Рух транспорту по вул. Шевченка, на ділянці від вул. Матюшенка до вул. Арктичної, буде обмежено з 9:00 до 17:00 4 та 9 липня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, харьков, ремонт, движение, проезд
 
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