03.07.2020 17:28

На вулиці Шевченка обмежується рух транспорту

Рух транспорту по вул. Шевченка, на ділянці від вул. Матюшенка до вул. Арктичної, буде обмежено з 9:00 до 17:00 4 та 9 липня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини.



На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.