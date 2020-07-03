03.07.2020 08:41

В харьковском аэропорту отменили рейсы в Киев и Львов

Компания объяснила отмену коммерческими причинами.



// insure.travel

С 5 июля авиакомпания SkyUp Airlines отменяет три внутренних рейса, в том числе два из Харькова:

Харьков - Львов - Харьков: с 5.07 до 15.09

Киев - Харьков - Киев: с 6.07 до 15.09



Отмену рейсов в компании объясмнили коммерческими причинами.

Все пассажиры, которые приобрели билеты на указанные выше рейсы, получат возмещение стоимости билетов автоматически. Возмещение предусматривает денежный возврат полной стоимости билета на банковскую карту в течение недели.



Компания продолжает выполнять внутренний рейс в Одессу по понедельникам, средам, четвергам и субботам.