В харьковском аэропорту отменили рейсы в Киев и Львов

Компания объяснила отмену коммерческими причинами.
С 5 июля авиакомпания SkyUp Airlines отменяет три внутренних рейса, в том числе два из Харькова:
Харьков - Львов - Харьков: с 5.07 до 15.09
Киев - Харьков - Киев: с 6.07 до 15.09
Отмену рейсов в компании объясмнили коммерческими причинами.
Все пассажиры, которые приобрели билеты на указанные выше рейсы, получат возмещение стоимости билетов автоматически. Возмещение предусматривает денежный возврат полной стоимости билета на банковскую карту в течение недели.
Компания продолжает выполнять внутренний рейс в Одессу по понедельникам, средам, четвергам и субботам.
Творчески подходите к любому вопросу – благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.
В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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