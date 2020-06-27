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27.06.2020  14:29   

Шмыгаль допустил закрытие общественного транспорта в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не исключает повторной остановки общественного транспорта в ряде городов и областей.


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Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", — сказал он.

Шмыгаль также уточнил, что решение об остановке транспорта в Киеве зависит от местных властей, а именно – от столичного градоначальника.

"Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или и вводить карантин на государственном уровне", — рассказал он.

Источник:   ВВС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, транспорт, группа риска
 
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