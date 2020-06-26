На Московському проспекті в районі вулиці Ощепкова буде тимчасово заборонено рух

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Ощєпкова до вул. Харківських Дивізій при русі у бік пр. Петра Григоренка, буде заборонено з 8:00 30 червня до 20:00 7 липня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцію проспекту.
Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух транспорту по смузі зустрічного напрямку.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
влажность:
давление:
ветер: