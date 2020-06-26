26.06.2020 19:19

На Московському проспекті в районі вулиці Ощепкова буде тимчасово заборонено рух

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Ощєпкова до вул. Харківських Дивізій при русі у бік пр. Петра Григоренка, буде заборонено з 8:00 30 червня до 20:00 7 липня.



://city.kharkov.ua/

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцію проспекту.



Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух транспорту по смузі зустрічного напрямку.