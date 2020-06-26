Главная Новости Дороги и транспорт На Московському проспекті в районі вулиці Ощепкова буде тимчасово заборонено рух
26.06.2020  19:19   

На Московському проспекті в районі вулиці Ощепкова буде тимчасово заборонено рух

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від вул. Ощєпкова до вул. Харківських Дивізій при русі у бік пр. Петра Григоренка, буде заборонено з 8:00 30 червня до 20:00 7 липня.


://city.kharkov.ua/

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцію проспекту. 

Для об’їзду закритої ділянки буде організовано двосторонній рух транспорту по смузі зустрічного напрямку.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ремонт, дорога, транспорт, ограничение, харьков
 
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