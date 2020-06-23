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23.06.2020  11:22   

Собственников харьковских заправок оштрафовали за ценовой сговор

Региональное отделение антимонопольного комитета Украины оштрафовало предпринимателей за одновременное повышение цен на топливо.


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По данным АМКУ, коллегия отделения признала ЧП Волков В.Г., ФЛП Демченко С.П., ФЛП Демченко А.Н., ФЛП Фуников В.Е., ООО "Харкиврегионгаз", ЧП "Омерта-Трейд" и АО "Укргаздобыча "виновными в совершении" похожих действий на рынке розничной реализации сжиженного газа в качестве моторного топлива "в сентябре 2016 года. Предприятия одновременно повысили цены на сжиженный газ при отсутствии для этого объективных причин.

Такие действия являются нарушением п. 1 ст. 50 и ч. 3 ст. 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции". На нарушителей наложили штраф.

На фото: Динамика цен на газ на автозаправках в Харькове и области

Источник:   Антимонопольный коимтет
 Тэги:  газ цена, харьков, заправка, штраф, сговор
 
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