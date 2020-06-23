Собственников харьковских заправок оштрафовали за ценовой сговор

Региональное отделение антимонопольного комитета Украины оштрафовало предпринимателей за одновременное повышение цен на топливо.
По данным АМКУ, коллегия отделения признала ЧП Волков В.Г., ФЛП Демченко С.П., ФЛП Демченко А.Н., ФЛП Фуников В.Е., ООО "Харкиврегионгаз", ЧП "Омерта-Трейд" и АО "Укргаздобыча "виновными в совершении" похожих действий на рынке розничной реализации сжиженного газа в качестве моторного топлива "в сентябре 2016 года. Предприятия одновременно повысили цены на сжиженный газ при отсутствии для этого объективных причин.
Такие действия являются нарушением п. 1 ст. 50 и ч. 3 ст. 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции". На нарушителей наложили штраф.
На фото: Динамика цен на газ на автозаправках в Харькове и области
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