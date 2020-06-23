В Харькове добавят пригородных электричек: список

С 24 июня на региональном филиале «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» назначены еще рейсы 23 пригородных поездов.
На сегодняшний день в пределах пролегания регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» курсирует 156 пригородных поездов. С учетом вышеуказанных поездов 24 июня их количество составит 179 поездов.
В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.
Добавлены следующие рейсы:
№ 6228 сообщением Люботин – Харьков-Левада, отправление из Люботин в 18:23, прибытие в Харьков-Левада в 19:23;
№ 6157/6158 сообщением Золочев – Харьков-Левада, отправление из Золочева в 4:22, прибытие в Харьков-Левада в 6:04;
№ 6149 сообщением Харьков-Левада – Золочев, отправление из Харьков-Левада в 20:17, прибытие в Золочева в 22:21;
№ 6134 сообщением Мерчик – Харьков-Пасс., отправление из Мерчика в 4:53, прибытие в Харьков-Пасс. в 6:17;
№ 6907 сообщением Харьков-Пасс. – Люботин отправлением из Харькова-Пасс. в 07:20 прибытие в Люботин в 08:04;
№ 6321 сообщением Харьков-Пасс. – Огульцы, отправление из Харькова-Пасс. в 14:51, прибытие в Огульцов в 16:01;
№ 6319 сообщением Харьков-Левада – Люботин отправлением из Харькова-Левады в 11:22, прибытие в Люботин в 12:54;
№ 6697 сообщением Харьков-Пасс. – Красноград, отправление из Харькова-Пасс. в 20:31, прибытие в Краснограда в 23:14;
№ 6684 сообщением Красноград – Харьков-Пасс., отправление из Краснограда в 4:01, прибытие в Харьков-Пасс. в 6:54;
№ 6003 сообщением Казачья Лопань – Харьков-Пасс., отправление из Казачьей Лопани в 05:14, прибытие в Харьков-Пасс. в 06:30;
№ 6028 сообщением Харьков-Пасс. – Казачья Лопань, отправление из Харькова-Пасс. в 16:00 прибытие в Казачьей Лопани в 17:06;
№ 6025 сообщением Казачья Лопань – Харьков-Пасс., отправление из Казачьей Лопани в 17:21, прибытие в Харьков-Пасс. в 18:30;
№ 6036 сообщением Харьков-Пасс. – Казачья Лопань, отправление из Харькова-Пасс. в 18:49, прибытие в Казачьей Лопани в 19:57;
№ 6035 сообщением Казачья Лопань – Харьков-Пасс., отправление из Казачьей Лопани в 20:19, прибытие в Харьков-Пасс. в 21:30;
№ 6829 сообщением Лосево – Граково, отправление из Лосева в 17:31, прибытие в Гракова в 19:00;
№ 6830 сообщением Граково – Харьков-Левада, отправление из Гракова в 19.32, прибытие в Харьков-Левада в 21:47;
№ 6527 сообщением Харьков-Пасс. – Лозовая отправлением из Харькова-Пасс. в 18:46, прибытие в Лозовой в 22:23;
№ 6512 сообщением Лозовая – Харьков-Пасс., отправление из Лозовой в 4:29, прибытие в Харьков-Пасс. в 08:09;
№ 6517 сообщением Харьков-Пасс. – Лозовая отправлением из Харькова-Пасс. в 11:05, прибытие в Лозовой в 14:35;
№ 6528 сообщением Лозовая – Харьков-Пасс., отправление из Лозовой в 17:32, прибытие в Харьков-Пасс. в 21:18;
№ 6435 сообщением Харьков-Левада – Балаклея, отправление из Харькова-Левада в 18:53, прибытие в Балаклее в 21:05;
№ 6408 сообщением Изюм – Харьков-Левада, отправление из Изюма в 03:15, прибытие в Харьков-Левада в 6:51;
№ 6412 сообщением Изюм – Харьков-Левада, отправление из Изюма в 5:03 прибытие в Харьков-Левада в 8:36.
Пассажиров призывают осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальной дистанции, равномерно размещаться в вагонах электропоезда только на местах для сидения, надевать защитную маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни – оставаться дома.
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