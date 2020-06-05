Главная Новости Дороги и транспорт На перехресті вулиць Молочної та Плеханівської обмежується рух транспорту
05.06.2020  17:19   

На перехресті вулиць Молочної та Плеханівської обмежується рух транспорту

Рух транспорту буде обмежений з 22:00 5 червня до 13:00 7 червня.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту на перехресті вул. Молочна - вул. Плеханівська буде обмежений з 22:00 5 червня до 13:00 7 червня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з відновленням роботи зливової каналізації.
 
На цей період рух транспорту буде організований наступним чином:
- по вул. Молочній при русі від пр. Гагаріна - тільки праворуч на вул. Плеханівську;
- по вул. Молочній при русі від пр. Московського - праворуч на вул. Богдана Хмельницького і вул. Руставелі або ліворуч біля Поштового відділення №1 у бік пров. Власівського;
- по вул. Плеханівській при русі від вул. Державінської - тільки праворуч у пров. Власівський;
- по вул. Плеханівській при русі від вул. Малом'ясницької - тільки праворуч на вул. Молочну.
 
Також з 22:00 5 червня до 13:00 7 червня автобус №211е об'їжджатиме закриту ділянку таким чином:
 
при русі в бік вул. Власенка: - вул. Молочна - вул. Руставелі - пр. Гагаріна - вул. Гольдбергівська і далі за маршрутом;
 
при русі в бік Салтівки: - вул. Молочна - вул. Плеханівська - пров. Власівський - пл. Захисників України і далі за маршрутом.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.06 Дороги и транспорт З сьогоднішнього дня заборонено рух через Клеменівський міст 03.06 Дороги и транспорт На вулиці Слов'янській на два тижні забороняється рух транспорту 01.06 Дороги и транспорт Автобус №260 і тролейбус №13 тимчасово змінять маршрут руху
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 