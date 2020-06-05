05.06.2020 17:19

На перехресті вулиць Молочної та Плеханівської обмежується рух транспорту

Рух транспорту буде обмежений з 22:00 5 червня до 13:00 7 червня.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту на перехресті вул. Молочна - вул. Плеханівська буде обмежений з 22:00 5 червня до 13:00 7 червня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з відновленням роботи зливової каналізації.

На цей період рух транспорту буде організований наступним чином:

- по вул. Молочній при русі від пр. Гагаріна - тільки праворуч на вул. Плеханівську;

- по вул. Молочній при русі від пр. Московського - праворуч на вул. Богдана Хмельницького і вул. Руставелі або ліворуч біля Поштового відділення №1 у бік пров. Власівського;

- по вул. Плеханівській при русі від вул. Державінської - тільки праворуч у пров. Власівський;

- по вул. Плеханівській при русі від вул. Малом'ясницької - тільки праворуч на вул. Молочну.

Також з 22:00 5 червня до 13:00 7 червня автобус №211е об'їжджатиме закриту ділянку таким чином:

при русі в бік вул. Власенка: - вул. Молочна - вул. Руставелі - пр. Гагаріна - вул. Гольдбергівська і далі за маршрутом;

при русі в бік Салтівки: - вул. Молочна - вул. Плеханівська - пров. Власівський - пл. Захисників України і далі за маршрутом.