19.05.2020 10:30

Геннадій Кернес: У метрополітені готові організувати перевезення пасажирів з урахуванням санітарних норм

У Харкові готові грамотно організувати перевезення пасажирів у метрополітені і зобов'яжуть перевізників дотримуватися санітарних норм.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 19 травня, в ефірі «Громадського радіо» повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.



За його словами, після ослаблення карантинних заходів в Україні на дорогах міста утворилися затори. Оскільки метрополітен як і раніше закритий, наземний громадський транспорт переповнений.



«В транспорт прям втискуються люди. Але мене дуже обрадувало доручення Президента Кабінету Міністрів розробити заходи щодо передачі повноважень приймати рішення по транспорту на місцях», - сказав міський голова.



Геннадій Кернес зазначив, що вважати метро точкою поширення коронавірусу - неправильно. У порівнянні з наземним транспортом, де зараз їздять натовпи людей, в метрополітені, який знаходиться у комунальній власності, можна організувати перевезення пасажирів з урахуванням дотримання санітарних норм і виключити скупчення людей.



За словами міського голови, про сувору необхідність дотримуватися санітарних норм сповістять і приватних перевізників.



«Будемо ставити питання не просто в ультимативній формі, а так, що якщо норми не дотримуються - будемо позбавляти маршруту», - заявив Геннадій Кернес.



Він також зазначив, що метро зможе відкритися для пасажирів через годину після прийняття відповідного рішення. На час карантину утримання підприємства не припинялося, підземний транспорт регулярно обкатували.