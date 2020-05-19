Главная Новости Дороги и транспорт Геннадій Кернес: У метрополітені готові організувати перевезення пасажирів з урахуванням санітарних норм
19.05.2020  10:30   

Геннадій Кернес: У метрополітені готові організувати перевезення пасажирів з урахуванням санітарних норм

У Харкові готові грамотно організувати перевезення пасажирів у метрополітені і зобов'яжуть перевізників дотримуватися санітарних норм.


://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 19 травня, в ефірі «Громадського радіо» повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його словами, після ослаблення карантинних заходів в Україні на дорогах міста утворилися затори. Оскільки метрополітен як і раніше закритий, наземний громадський транспорт переповнений.

«В транспорт прям втискуються люди. Але мене дуже обрадувало доручення Президента Кабінету Міністрів розробити заходи щодо передачі повноважень приймати рішення по транспорту на місцях», - сказав міський голова.

Геннадій Кернес зазначив, що вважати метро точкою поширення коронавірусу - неправильно. У порівнянні з наземним транспортом, де зараз їздять натовпи людей, в метрополітені, який знаходиться у комунальній власності, можна організувати перевезення пасажирів з урахуванням дотримання санітарних норм і виключити скупчення людей.

За словами міського голови, про сувору необхідність дотримуватися санітарних норм сповістять і приватних перевізників.

«Будемо ставити питання не просто в ультимативній формі, а так, що якщо норми не дотримуються - будемо позбавляти маршруту», - заявив Геннадій Кернес.

Він також зазначив, що метро зможе відкритися для пасажирів через годину після прийняття відповідного рішення. На час карантину утримання підприємства не припинялося, підземний транспорт регулярно обкатували.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, кернес, харьков, метро, карантин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.05 Дороги и транспорт Из-за пробок Власть определилась с новой датой запуска маршруток и метро (Обновляется) 17.05 Дороги и транспорт На перехресті Молочна - Плеханівська обмежений рух транспорту 14.05 Власть Министр Криклий отреагировал на предложение открыть метро 25 мая хотя бы частично (с ограничениями)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 