Геннадій Кернес: У метрополітені готові організувати перевезення пасажирів з урахуванням санітарних норм

У Харкові готові грамотно організувати перевезення пасажирів у метрополітені і зобов'яжуть перевізників дотримуватися санітарних норм.
Про це сьогодні, 19 травня, в ефірі «Громадського радіо» повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.
За його словами, після ослаблення карантинних заходів в Україні на дорогах міста утворилися затори. Оскільки метрополітен як і раніше закритий, наземний громадський транспорт переповнений.
«В транспорт прям втискуються люди. Але мене дуже обрадувало доручення Президента Кабінету Міністрів розробити заходи щодо передачі повноважень приймати рішення по транспорту на місцях», - сказав міський голова.
Геннадій Кернес зазначив, що вважати метро точкою поширення коронавірусу - неправильно. У порівнянні з наземним транспортом, де зараз їздять натовпи людей, в метрополітені, який знаходиться у комунальній власності, можна організувати перевезення пасажирів з урахуванням дотримання санітарних норм і виключити скупчення людей.
За словами міського голови, про сувору необхідність дотримуватися санітарних норм сповістять і приватних перевізників.
«Будемо ставити питання не просто в ультимативній формі, а так, що якщо норми не дотримуються - будемо позбавляти маршруту», - заявив Геннадій Кернес.
Він також зазначив, що метро зможе відкритися для пасажирів через годину після прийняття відповідного рішення. На час карантину утримання підприємства не припинялося, підземний транспорт регулярно обкатували.
Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану.
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