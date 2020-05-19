19.05.2020 08:34

Из-за пробок Власть определилась с новой датой запуска маршруток и метро (Обновляется)

Маршрутки и общественный транспорт запустят 22 мая, а метро 25 мая - Шмыгаль



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В Украине впервые правительство четко обозначило даты запуска общественного транспорта: наземный в городах пойдет уже 22 мая, а метро запустят с 25-го. Как, собственно, и просил Кличко на минувшей неделе.

И, хотя изначально о метро говорилось как перспективе начала июня, пробки в столице заставили изменить этапность снятия карантина. Минздрав уже опубликовал рекомендации, как будем выходить из него с 22 мая.

Власти торопятся снимать ограничения, которые сами же и ввели, не потому что заболевших становится меньше. А потому, что не в состоянии финансировать людей и бизнес, оказавшиеся на обочине из-за вынужденной безработицы.

По данным ЮНИСЕФ, более 40% украинцев из-за коронавирусного кризиса могут оказаться за чертой бедности.

Также премьер Денис Шмыгаль вчера допустил, что в июне уже начнутся международные перелеты - с тем странами, которые снимут ограничения для украинцев.