26.03.2020 10:50

В общественный транспорт Харькова без масок и перчаток пускать не будут

На заседании Городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 26 марта всем присутствующим было сделано замечание о необходимости находится в общественных местах исключительно в средствах индивидуальной защиты.



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В связи с продлением карантинных мероприятий до 24 апреля общественный транспорт Харькова готовится перейти на особый график работы. Заместитель мэра Харькова Харькова Евгений Водовозов отдельно подчеркнул, что в транспорт не будут пропускаться пассажиры без средств индивидуальной защиты. Контролироваться этот факт будет национальной полицией.

С учетом опыта Киева в Харькое будут более жесткие меры по поводу оплаты за проезд и проезда по пропускам.

По поводу количества пассажиров изменений не озвучивалось.