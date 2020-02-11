11.02.2020 19:54

Харківські муніципальні парковки обладнають електрозаправками

На стоянках КП «Муніципальне паркування» мають з'явитися електрозаправки для електромобілів і газові заправки.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 11 лютого, на засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності повідомив директор Департаменту інфраструктури Сергій Дульфан.

За його словами, у Харкові збираються провести інвестиційний конкурс, спрямований на розвиток транспортної інфраструктури міста.

«Відповідно до міжнародних угод, підписаних Україною та європейськими інвестиційними банками за державними програмами, є необхідність розвивати екологічні види транспорту. Йдеться про електротранспорт і транспорт, який працює на альтернативних видах палива.

Тому ми проведемо у Харкові інвестиційний конкурс, щоб на об'єктах КП «Муніципальне паркування» з'явилися електрозаправки і газозаправки. Встановлення устаткування проводитиметься за рахунок інвестора», - зазначив Сергій Дульфан.