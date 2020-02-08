Пільговики перейдуть на «Е-ticket» у квітні

Завершити видачу пільгових електронних квитків «Е-ticket» планують до 1 квітня.
Про це сьогодні, 7 лютого, в програмі «Тема дня» на телеканалі «UA: Харків» повідомив заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов.
Він нагадав, що харків'янам, які мають право пільгового проїзду, але не перебувають у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, необхідно зареєструватися в ЄДАРП.
За його словами, стати на облік у реєстр повинні ще близько 80 тис. осіб. «Тому ми розмістили оголошення у метро, наземному транспорті, і просимо усіх прийти до районних управлінь соціального захисту та стати на облік, тому що ми не можемо видати їм проїзні картки», - зазначив Євген Водовозов.
Він повідомив, що всього в місті вже видали близько 390 тис. пільгових «E-ticket», враховуючи учнів, а потрібно видати ще близько 200 тис. карток. За його словами, на це виділяють ще півтора місяці. «Це не буде 1 березня, тому що багато пільговиків ще не отримали квитки, але ми видаємо їх кожен день. Отримали карти майже всі школярі і студенти, однак деякі виші подали заявки не в повному обсязі», - зазначив Євген Водовозов.
Віце-мер підкреслив, що міська влада і соціальні працівники роблять все, щоб спростити для людей отримання карт і прискорити цей процес.
Нагадаємо, що у Харкові запроваджується єдиний квиток «E-ticket» на громадський електротранспорт. Електронний квиток замінить посвідчення пільговика, яким раніше користувалися для безкоштовного проїзду. З коштів міського бюджету громадянам пільгових категорій оплачується 50 поїздок в метрополітені і 50 поїздок в трамваях і тролейбусах на місяць.
День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
влажность:
давление:
ветер: