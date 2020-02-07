07.02.2020 19:26

У Харкові планують оновити 80% тролейбусів

Близько 80% тролейбусного парку планують оновити у Харкові.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 7 лютого, у програмі «Тема дня» на телеканалі «UA: Харків» повідомив заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов.

За його словами, 57 односекційних тролейбусів закуплять за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, 43 з них вже отримано, і остання поставка очікується у березні. Ще 48 тролейбусів, в тому числі двосекційних, придбають за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку.

«Це ще один контракт на 48-49 одиниць, який зараз перебуває на оцінці в ЄІБ. Як тільки ми отримаємо підтвердження банку, то укладемо контракт, і чекатимемо тролейбуси вже цього року. Також плануємо провести ще одну закупівлю приблизно 50 тролейбусів. Якщо нам це вдасться, то оновимо міський тролейбусний парк десь на 80%», - повідомив Євген Водовозов.

Він також зазначив, що у місті розробляють кілька нових тролейбусних маршрутів, які незабаром презентують харків'янам.

Крім того, віце-мер розповів, що в місті капітально відремонтували сто трамваїв і продовжать модернізувати електротранспорт.

Повне інтерв'ю Євгена Водовозова можна подивитися сьогодні на телеканалі «UA: Харків», початок - о 19:02.