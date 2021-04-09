09.04.2021 14:49

«Пасхальное чудо»: в Харькове откроется выставка писанок

Экспозиция пройдет с 13 апреля по 4 мая 2021 года включительно.

В областном центре культуры и искусства, в котром пройдет выставка, сообщили, что на ней будут представлены работы преподавателей и детей в различных техниках: традиционные восковые писанки, бисерки, травленки, двухцветные и многоцветные писанки.

«Сегодня писанку считают одним из главных достижений украинской культуры. В ней зашифрованы элементы мира и природы, традиции прошлого, магия национального мировоззрения. Писанки имеют истоки символического значения яйца, которое почти у всех народов мира считалось источником жизни, символом начала жизни, символом солнца. А потом и яйцо, и дерево у славян стали символом весеннего пробуждения на земле. Каждая писанка – это как маленький мир. Здесь и небо со звездами, и вода с рыбами, и дерево жизни, и птицы, и засеянное поле – все это вычерчено в определенной композиции для того, чтобы поддержать порядок и равновесие в нашем мире», – отметили в центре.

Открытие состоится 13 апреля в 16:00.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа.

Справки по телефону: (057) 725-12-46, (057) 725-12-47.ский.