07.04.2021 17:49

В Харькове откроется XI Международная триеннале экологического плаката «4-й блок»

Она называется «Changes» и посвящена анализу глобальных изменений, которые произошли с человечеством за последние годы.

Триеннале откроется в Харькове 22 апреля в 18:30 и продлится 25 дней до 16 мая. Ее основным пространством станет Харьковский центр современного искусства «ЕрмиловЦентр». Всего будет представлено 950 плакатов дизайнеров из 53 стран мира. Две трети плакатов будут цифровыми, что отражает общие тенденции перехода жизни в цифровой мир. А некоторые как физические объекты займут место внутри и под открытым небом вокруг «ЕрмиловЦентра», что отражает стремление людей обезопасить себя и других от заражения вирусом. Параллельная программа разместится сразу на 5 локациях в Харькове, а кроме того, работы «4-го блока» выставлены в Лос-Анджелесе (США, в рамках инициативы PosterTerritory).

В 2021 году фестиваль откроется в одиннадцатый раз. И, как всегда, его целью является продвижение экологических и прогрессивных социальных идей, отстаивание принципов устойчивого развития и безопасной экополитики средствами искусства и дизайна. В этом году триеннале важна и тем, что она - четыре раза юбилейная: 30 лет - от первого фестиваля, 35 лет - от Чернобыльской катастрофы, 10 лет - от аварии на Первой Фукусимской АЭС, 100 лет Харьковской академии дизайна и искусств.

Для оценки работ организаторы собирают в жюри звезд графического дизайна, среди которых - Анабелла Салем (Аргентина), Анил Айкан и Джонатан Барнбрук (Великобритания), Николай Коваленко (Словакия), Илья Павлов (Украина), Бюнг-ил Сан (Южная Корея), Ольга Северина (США), Сергей Серов (Россия).

Напомним, триеннале экоплаката «4-й блок» в 1991 году вместе с друзьями-чернобыльцами и коллегами - художниками основал Олег Векленко, который с тех пор является неизменным президентом и арт-директора проекта. 4-й блок» начался с истории жизни Олега Анатольевича, графика-дизайнера, тогда - преподавателя харьковского «Худпрома». В мае-июне 1986 года, в самые горячие месяцы Чернобыльской катастрофы, он участвовал в ликвидации. Как следствие, Олег Векленко начал работать с темами экологии и защиты окружающей среды в своей профессиональной деятельности. Триеннале помогает доносить эти идеи до широкой украинской общественности и иностранного круга зрителей, до тысяч художников и дизайнеров по всему миру. За тридцать лет существования триеннале в ней приняло участие более 1000 художников из 53 стран мира, которые в целом представили зрителям около 11000 плакатов экологического и социального направления.

Следить за событиями «4-го блока» можно на сайте http://the4thblock.org/ и в фейсбуке.