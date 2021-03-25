25.03.2021 13:02

В Муниципальной галерее открылась выставка коллажей

Выставка коллажей Владимира Старикова «Струм» проходит в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).

Как сообщили в галерее, новые работы автора напоминают старинные почтовые станции на бесконечном пути жизни. Изысканные коллажи, сдержанные и совершенные, полные глубокого смысла, но без всякого пафоса.

«Обыденная жизнь все чаще напоминает фильм в жанре «экшен». Работы обращаются, пожалуй, к самому сокровенному и тайному, что есть в глубине души каждого из нас. Каким-то образом они напоминают старинные почтовые станции на бесконечном пути жизни: можно остановиться, перевести дыхание, оглянуться вокруг, отдохнуть», - рассказали в галерее.



Харьковчанам представлены коллажи, материалом для которых послужили старые газеты, бумага для оберток, инструкции к лекарствам, рекламные буклеты. Также для своих работ автор использовал только натуральные красители - чай, кофе, настойку йода.



Выставка будет работать до 14 апреля. Время работы - с 11:00 до 19:00, выходной - воскресенье.



Справка. Владимир Стариков - член Национального союза художников с 1995 г. Принимал участие во многих международных и всеукраинских выставках, арт-проектах. Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях Украины, Германии, Израиля, Италии и США. В частности, в собрании «Zimerli-Art Muzeum», штата Нью-Йорк. Преподавал в Харьковском художественном училище.