Главная Новости Культура и Туризм 6/365: В Харькове открывается выставка фотографий фотошколы Владимира Оглоблина
25.03.2021  09:35   

6/365: В Харькове открывается выставка фотографий фотошколы Владимира Оглоблина

С 25 марта по 9 апреля в Центре культуры и искусства на Пушкинскрй, 62 пройдет выставка фотографий Фотошколы Владимира Оглоблина «6/365».

«6/365» - это вторая отчетная коллективная выставка выпускников Фотошколы Владимира Оглоблина. По традиции она проходит в честь очередной годовщины школы, которой исполнилось уже шесть раз по 365 дней.

В этом году на выставке представлены фото 34-х авторов. В экспозиции можно встретить как обычные пейзажи, так и стрит-сюжеты, портреты, и даже макрофотографии. Все они выполнены в период с декабря 2014 года по февраль 2021-го во время поездок участников школы в Аргентину, Голландию, Грузию, Чехию, Катар и Шри-Ланку. Есть среди работ много фото, снятых в путешествиях по Украине, а также в привычных для харьковчан уголках города и Харьковской области.

Открытие выставки состоится 25 марта в 18:00.

Выставка работает со вторника по субботу, с 11.00 до 19.00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 2-го этажа. Вход свободный.

Источник:   ХООМЦКиИ
 Тэги:  выставка, харьков
 
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