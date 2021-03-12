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12.03.2021  11:15   

Харьковчан приглашают в парк Горького отпраздновать Масленицу (Программа гуляний)

Гуляния, посвященные Масленице, пройдут 13 и 14 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



По словам организаторов, гостей парка ждут веселые конкурсы, концертная программа и угощения.

В течение двух дней на центральной площади возле колеса обозрения будет работать ярмарка, где можно будет попробовать горячие блины. Кроме того, все желающие смогут принять участие в масляной забаве «Ледяной столб», участникам которой нужно будет подняться на вершину столба, чтобы добыть подарок. Желающие получить призы должны будут подняться за ними на 7-метровую высоту.

На главной сцене парка выступят фольклорные коллективы.

В воскресенье, 14 марта, в 18:30 состоится традиционное сожжение чучела Марены, которую в этом году выковали по специальному эскизу харьковские художники.

Учитывая действующие карантинные ограничения, организаторы мероприятия призывают гостей праздника соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, носить маску и использовать антисептик для рук.

13 марта, суббота

Главная сцена

13.00 - 13.10 Театрализованная миниатюра «Снежное танго»
13.10 - 14.00 Конкурс «Соревнования настоящих казаков»
14.00 - 15.00 Народная музыка в исполнении аккордеона
16.30 - 17.30 Выступление ансамбля «Слобожане»
19.00 - 20.00 Концертная программа группы народных инструментов «3 + 2»

средневековая площадь

10.00 - 21.00 Масляный ярмарка
15.00 - 16.30 Ледяной столб
17.30 - 19.00 Ледяной столб

развлекательный центр

12.00 - 18.00 Гончарная мастерская
16.00 - 18.00 Мастерская «Творчисть.pro.park»



14 марта, воскресенье

Главная сцена

13.00 - 14.00 Конкурс «Соревнования настоящих казаков»
14.00 - 15.00 Праздничный концерт продюсерского центра SunflowerFest
16.30 - 17.15 Вокально-хореографический ансамбль народной песни «Весняночка»
18.30 - 18.40 Театрализованная миниатюра «Встреча с Весной»
18.40 - 18.45 Церемония «Сожжение Марены»
18.45 - 20.00 Концертная программа вокального трио «Душа»

средневековая площадь

10.00 - 21.00 Масляный ярмарка
15.00 - 16.30 Ледяной столб
17.30 - 19.00 Ледяной столб
развлекательный центр
12.00 - 18.00 Гончарная мастерская
12.30 - 15.30 Школа рукоделия Ирины Шегды
16.00 - 18.00 Мастерская «Творчисть.pro.park»

Ретро-парк

17.00 - 18.00 Выступление ансамбля «Слобожане»

в программе возможны изменения

Источник:   ХГС
 Тэги:  масленица, парк горького, харьков, программа
 
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