12.03.2021 11:15

Харьковчан приглашают в парк Горького отпраздновать Масленицу (Программа гуляний)

Гуляния, посвященные Масленице, пройдут 13 и 14 марта в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.





По словам организаторов, гостей парка ждут веселые конкурсы, концертная программа и угощения.

В течение двух дней на центральной площади возле колеса обозрения будет работать ярмарка, где можно будет попробовать горячие блины. Кроме того, все желающие смогут принять участие в масляной забаве «Ледяной столб», участникам которой нужно будет подняться на вершину столба, чтобы добыть подарок. Желающие получить призы должны будут подняться за ними на 7-метровую высоту.



На главной сцене парка выступят фольклорные коллективы.



В воскресенье, 14 марта, в 18:30 состоится традиционное сожжение чучела Марены, которую в этом году выковали по специальному эскизу харьковские художники.



Учитывая действующие карантинные ограничения, организаторы мероприятия призывают гостей праздника соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, носить маску и использовать антисептик для рук.

13 марта, суббота

Главная сцена

13.00 - 13.10 Театрализованная миниатюра «Снежное танго»

13.10 - 14.00 Конкурс «Соревнования настоящих казаков»

14.00 - 15.00 Народная музыка в исполнении аккордеона

16.30 - 17.30 Выступление ансамбля «Слобожане»

19.00 - 20.00 Концертная программа группы народных инструментов «3 + 2»

средневековая площадь

10.00 - 21.00 Масляный ярмарка

15.00 - 16.30 Ледяной столб

17.30 - 19.00 Ледяной столб

развлекательный центр

12.00 - 18.00 Гончарная мастерская

16.00 - 18.00 Мастерская «Творчисть.pro.park»







14 марта, воскресенье

Главная сцена

13.00 - 14.00 Конкурс «Соревнования настоящих казаков»

14.00 - 15.00 Праздничный концерт продюсерского центра SunflowerFest

16.30 - 17.15 Вокально-хореографический ансамбль народной песни «Весняночка»

18.30 - 18.40 Театрализованная миниатюра «Встреча с Весной»

18.40 - 18.45 Церемония «Сожжение Марены»

18.45 - 20.00 Концертная программа вокального трио «Душа»

средневековая площадь

10.00 - 21.00 Масляный ярмарка

15.00 - 16.30 Ледяной столб

17.30 - 19.00 Ледяной столб

развлекательный центр

12.00 - 18.00 Гончарная мастерская

12.30 - 15.30 Школа рукоделия Ирины Шегды

16.00 - 18.00 Мастерская «Творчисть.pro.park»

Ретро-парк

17.00 - 18.00 Выступление ансамбля «Слобожане»



в программе возможны изменения