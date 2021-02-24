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24.02.2021  19:39   

Муниципальная галерея приглашает на выставку харьковской художницы

Выставка работ украинской художницы, графика и книжного иллюстратора Елены Лесничей «Истоки» откроется завтра, 25 февраля, в Харьковской муниципальной галереи.

Как сообщили организаторы, выставка является «проектом» длиною в жизнь харьковской художницы Елены Лесничей.
 
«Около двух лет назад я стала более пристально рассматривать записи, наброски, строки своих и чужих стихов, старые фотографии. Все это хранилось в бесчисленных блокнотах или просто лежало стопам на полках в мастерской. Там были крошечные эскизы, из которых затем выходили или не выходили картины. Там были расклады на день, на месяц, на жизнь, программы «минимум» и «максимум», - объясняет концепцию выставки художница.
 
Работать выставка будет до 19 марта.
 
Экскурсии будут проводиться с соблюдением всех мер в соответствии с карантинных требований (использование защитных масок и соблюдение социальной дистанции).
 
Справка. Елена Лесничая - украинский график, художник-оформитель, иллюстратор и поэтесса. Окончила Харьковское художественное училище и Харьковский художественно-промышленный институт (сейчас - Харьковская государственная академия дизайна и искусств). Участница художественных конкурсов и выставок как всеукраинского, так и международного уровней. Член Национального союза художников Украины.
Тэги:  выставка, лесничая, харьков, муниципальная галерея
 
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