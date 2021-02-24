К женскому празднику в Харькове открылась выставка «Счастливая девушка»

24.02.2021 11:06

Персональная выставка Дарьи Денисовой, посвященная Международному женскому дню, будет работать в «Бузке» до 7 марта.

«Жизнерадостные картины художницы отличаются стремлением к стилизации, декоративности и аллегоричности, что раскрывает внутренний мир чистоты и искренности детских восприятий. Чаще всего картины Дарьи имеют несколько смысловых слоев, это позволяет зрителю выстроить на основе увиденного собственные ассоциации, найти понятное и близкое в творчестве автора», - рассказывают в галерее.

Справка. Дарья Денисова родилась в г. Харькове. В 2012 году художница окончила Академию дизайна и искусств отделение монументальной живописи. Активная участница выставок в Украине и за рубежом. Картины художницы находятся в частных коллекциях Украины, России, Европы, США, Индии и Израиля. Член Союза художников Украины.