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24.02.2021  11:06   

К женскому празднику в Харькове открылась выставка «Счастливая девушка»

Персональная выставка Дарьи Денисовой, посвященная Международному женскому дню, будет работать в «Бузке» до 7 марта.

«Жизнерадостные картины художницы отличаются стремлением к стилизации, декоративности и аллегоричности, что раскрывает внутренний мир чистоты и искренности детских восприятий. Чаще всего картины Дарьи имеют несколько смысловых слоев, это позволяет зрителю выстроить на основе увиденного собственные ассоциации, найти понятное и близкое в творчестве автора», - рассказывают в галерее.

Справка. Дарья Денисова родилась в г. Харькове. В 2012 году художница окончила Академию дизайна и искусств отделение монументальной живописи. Активная участница выставок в Украине и за рубежом. Картины художницы находятся в частных коллекциях Украины, России, Европы, США, Индии и Израиля. Член Союза художников Украины.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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