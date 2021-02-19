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19.02.2021  09:05   

В Харькове пройдет выставка «Волшебная Бельгия»

С 25 по 13 марта в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка живописи, графики и коллажа харьковского художника Сергея Гричанко «Волшебная Бельгия».

Сергей Гречанко посетил почти 40 стран и творческая переработка увиденного позволила автору найти собственную технику и стиль. Он экспериментирует с акварелью, цветными чернилами и тушью, интересуется свойствами бумаги различных оттенков и цветов, и с удовольствием делает коллажи или рисунки в смешанной технике.

Эта выставка целиком посвящена Бельгии, которую художник посетил в 2018 году.

Уникальная архитектура, живописные пейзажи, интересные и приветливые люди вдохновили Сергея Гричанко на создание серии живописных, графических и коллажную работ. Его очарование этой страной не прошло, со временем а только усилилась.

Все 78 работ этой коллекции сделаны в течение 2020 года. Автор надеется, что эта выставка принесет радость и удовольствие всем.

Время работы выставки: ВТ - СБ, 11:00 - 19:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  выставка, харьков
 
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