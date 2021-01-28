28.01.2021 15:49

В Муниципальной галерее открывается выставка художников-портретистов

Выставка абстрактных портретных работ современных художников Марины Шавыриной-Школяр и Сергея Школяра «Habet effigie» открылась сегодня, 28 января, в арт-подвале Харьковской муниципальной галереи.

Как сообщили организаторы, художники исследуют образность портрета, смешивая в различных пропорциях сюжет, цвет, форму и символику, чтобы расшифровать скрытые эмоции, внутренний мир. Сами авторы преподносят свою работу как «эмоциональну охоту», которая является результатом случайных событий, разговоров и ситуаций.

«Несмотря на то, что тематика портрета уходит своими корнями в реальный мир, в этом проекте образы остаются анонимными и несколько необработанными, смешивая при этом традиционный подход, иллюстрации и некоторую абстрактность. Образы здесь обусловлены эстетикой и вопросами композиции портрета, но все-таки это отходит на второй план, а на первом - стоит вопрос символичности и настроения», - отметили в галереи.

По словам Сергея Школяра, все герои представленных работ имеют сходство с архитектурными конструкциями или механизмами не просто так.

«Моя жена попробовала собирать портреты таким образом, чтобы добиться у зрителя не только эмоциональной, но и физической реакции (клонить голову набок, жмуриться) - что-то вроде игры или упражнения, при котором ритмическая единица превращается в черты лица», - отметил художник.

Работать выставка будет до 15 февраля.

Экскурсии будут проводиться с соблюдением всех мер в соответствии с карантинными требованиями (использование защитных масок и соблюдение социальной дистанции).

Справка. Марина Шавырина-Школяр и Сергей Школяр - современные украинские художники, родом из Хмельницкой области. Участники художественных конкурсов и выставок как всеукраинского, так и международного уровней. Работы художников находятся в частных коллекциях Украины, США, Италии, Испании, Германии, Израиля, Китая. Супруги являются победителем международного художественного конкурса «OPEN CALL».