Сразу пять выставок открываются в Художественном музее

Все экспозиции будут посвящены юбилеям наших земляков.
7 декабря в рамках проекта «Незабытые имена земляков», посвященного творчеству представителей харьковской художественной школы, в Харьковском художественом музее откроются выставки:
Безнощенко-Лучковская М. Г. Графика
Мироненко В.Ф. Графика
Панов В.А. Живопись.
Самокиш Н.С. Живопись, графика
Федоров М.С. Живопись
В экспозиции войдут не только произведения из собрания Харьковского художественного музея, а также уникальные архивные материалы, сообщили в музее.
С 7 декабря музей и выставочный зал ХХМ будут работать по обычному графику: ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40 (касса до 17:20).
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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