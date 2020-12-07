07.12.2020 11:02

Сразу пять выставок открываются в Художественном музее

Все экспозиции будут посвящены юбилеям наших земляков.



//artmuseum.kh.ua

Экспонат месяца: Н.С. Самокиш. Поход запорожцев в Крым (1930)

7 декабря в рамках проекта «Незабытые имена земляков», посвященного творчеству представителей харьковской художественной школы, в Харьковском художественом музее откроются выставки:



Безнощенко-Лучковская М. Г. Графика

Мироненко В.Ф. Графика

Панов В.А. Живопись.

Самокиш Н.С. Живопись, графика

Федоров М.С. Живопись

В экспозиции войдут не только произведения из собрания Харьковского художественного музея, а также уникальные архивные материалы, сообщили в музее.

С 7 декабря музей и выставочный зал ХХМ будут работать по обычному графику: ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40 (касса до 17:20).