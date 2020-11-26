26.11.2020 10:00

Муниципальная галерея приглашает на выставку харьковского художника (ХГС)

Выставка графических и живописных работ харьковского художника Виталия Куликова «Фигура» открылась в Харьковской муниципальной галерее.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в галерее, выставка приурочена к 85-летию со дня рождения художника и проходит в рамках проекта «Сохраним наследие Куликова», который Муниципальная галерея инициировала в 2015 году.

«Программа является продолжающейся ретроспективой Виталия Куликова, цель которой - раскрыть для зрителя художественное наследие мастера, показать и проанализировать творчество художника с его уникальным стилем и мировоззрением не только как самостоятельного автора, но и как фигуранта малоисследованного течения харьковского нонконформизма 60-80-х годов прошлого века», - отмечают в галереи.



На выставке представлены графические работы с «моделями» Куликова, видеоматериалы о художнике, а также его живопись, отобранная самим Виталием Куликовым для статьи в Википедии. Кроме того, в рамках проекта параллельно проходит онлайн-программа: кураторские экскурсии, цикл встреч с художниками и учениками Виталия Куликова, показ авторского фильма Елены Григорьевой о живописце, открытие мемориальной доски.



Время работы выставки: понедельник-пятница с 11:00 до 19:00.



Отметим, что в связи с карантинными ограничениями в выставочном пространстве галереи одновременно может находиться не более четырех человек. Вход на выставку - строго в масках.





Также на платформе «V-art» работает виртуальная галерея художника, в которую вошли 20 самых значимых работ, основанных на личном выборе автора. Выставку можно посетить здесь

Справка. Виталий Куликов (1935 - 2015) - украинский художник, живописец, график, книжный дизайнер и плакатист, профессор кафедры «Рисунка и живописи» Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры, лауреат Муниципальной премии (2006). Виталий Куликов интерпретировал в своем творчестве традиции авангардного искусства начала XX века, его работы - мост от открытий Авангарда к изобретию собственного художественного языка в современном украинском искусстве. За 40 лет преподавательской деятельности он стал наставником для многих студентов, успел воспитать не одно поколение художников и архитекторов; был одним из создателей творческого объединение «Литера А».