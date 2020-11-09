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09.11.2020  16:19   

Фоторепортаж: Сидельцы харьковских тюрем стали участниками всеукраинского диктанта (Минюст)

Мероприятие состоялось в двадцатый раз.


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Как информирует Служба исполнения наказаний, осужденные учреждений Северо-Восточного межрегионального управления, вместе со всей Украиной, присоединились к написанию юбилейного ХХ Всеукраинского диктанта национального единства, посвященного Дню украинской письменности и языка.

Тэги:  диктант единства, тюрьма, харьков
 
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