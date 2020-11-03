03.11.2020 13:32

В «Искусстве Слобожанщины» стартует онлайн-выставка графики (ХОГА)

Виртуальная выставка художницы Дарьи Вороновой будет доступна для ознакомления на интернет-ресурсах галереи «Искусство Слобожанщины» с 3 ноября.



//kharkivoda.gov.ua

На выставке «Графические миры» будут показаны последние работы художницы за 2018-2020 гг. и любимые компьютерные композиции прошлых лет.

Часть экспозиции составляют скетчи, а также компьютерные композиции, в которых скетчи совмещены с фотографиями видов природы и памятников из разных стран, которые рисовала Дарья. Преимущество скетча в том, что с помощью него можно передать непосредственное переживание от того, что видишь, настроение и эмоциональное наполнение, полученные в моменте «здесь и сейчас».

«Дарья Воронова находит вдохновение во всем, что ее окружает: в городской архитектуре, в природной красоте, в работах современных художников, которые находит в социальных сетях, в увиденных картинах, плакатах, афишах. Визуальные образы, пройдя через художественное переосмысление, трансформируются в новые формы и наполняются новыми смыслами», - рассказывают в галерее.

Экспозиция выставки доступна для ознакомления на интернет-ресурсах галереи «Искусство Слобожанщины» с 3 ноября (экспозиция будет постепенно дополняться):

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