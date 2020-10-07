Главная Новости Культура и Туризм В Художественном музее откроется выставка «Александр Смородин. Графика. Интарсия» (ХОГА)
07.10.2020  08:03   

В Художественном музее откроется выставка «Александр Смородин. Графика. Интарсия» (ХОГА)

Ведущая техника в искусстве художника - офорт, меццо-тинто.


//kharkivoda.gov.ua
Открытие выставки состоится 7 октября в 16:00 в Выставочном зале ХХМ (ул. Жен Мироносиц, 9).
 
«Уникальной техникой «интарсия» Александр Смородин овладел самостоятельно. Эти произведения вызывают особый интерес, поскольку интарсией почти никто не работает из-за особой тщательности, которой она требует», - рассказывают в музее.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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