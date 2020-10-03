ФОТО: В Харькове открылась выставка работ художника, чье наследие в течение века считали утраченным (ХОГА)

03.10.2020 15:45

В Харьковском художественном музее открылась выставка «Возвращение через столетие: Ладислав Тракал – художник и педагог».

На вернисаже представлены 102 работы мастера, привнесшего модерн и символизм в харьковскую художественную школу.

Директор Харьковского художественного музея Валентина Мызгина назвала событие потрясающим. Ведь до сих пор харьковские исследователи лишь встречались с упоминанием имени Ладислава Тракала в различных письменных источниках, но ничего не знали об этом художнике – информации о его творчестве и биографии в Харькове не сохранилось.

«Это имя упоминается практически во всех монографиях, книгах, в которых идет разговор об искусстве начала ХХ века, 1920-х годов. Имя Тракала там упоминается, но кто такой Тракал…больше ничего – биографические данные очень неточные», - рассказала Валентина Мызгина.

В коллекции музея были 2 работы Тракала и одна из них стала отправной точкой для поисков.

«Около 2-х лет назад, прогуливаясь по Харьковскому художественному музею, я заметил работу под названием «Идиллия», написанную художником в 1906 году, - рассказывает исследователь искусства, коллекционер Яков Скульский. - Она заинтересовала меня тем, что про художника не было никаких сведений, не было информации о нем, не было известно, где находятся его работы, не было самих работ в музее. Меня заинтересовал этот художник. Я задавал вопросы искусствоведам и все отвечали, что художник был значимый и важный, но сведений не сохранилось – революция, война повлияли и на его судьбу, и так сложилось, что сведений о нем не осталось».

Именно Яков Скульский повторно открыл Харькову Ладислава Тракала. Он нашел родственников художника в Праге, куда тот переехал жить в 1920-х годах. И оказалось, что работы Тракала все это время хранились в его семье.

«Мне удалось вернуть это все в Харьков – около полугода назад. На выставке представлены 102 живописные и графические работы. Две из них – из фондов Харьковского художественного музея и 100 – из моей коллекции. Художник работал в стиле модерн и символизм, который не был популяризирован в Украине в те годы, но благодаря ему этот стиль пришел в Харьков. Он обучил целую плеяду всемирно известных художников – таких, как Василий Ермилов и Борис Косарев», - рассказал искусствовед.

На основании собранной информации Скульский написал монографию, которую презентовал на открытии.

Выставка в Художественном музее будет работать до 28 октября. Работы можно увидеть в течение всей недели – за исключением выходного, вторника. В связи с карантинными ограничениями количество посетителей ограничено – до 100 человек небольшими группами в день. Вход - платный: для взрослых – 20 грн, для детей – 10 грн.